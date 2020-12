GF Vip: Maria De Filippi non saluta Sonia, ecco perché (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sonia Lorenzini, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato come mai Maria De Filippi, intervenuta lunedì sera nel reality, non l’ha salutata! Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip Maria De Filippi è stata ospite in collegamento per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, suo grande fan. La conduttrice, poi, ha anche voluto fare una sorpresa gli altri vipponi e così è apparsa sul Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 31 dicembre 2020)Lorenzini, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato come maiDe, intervenuta lunedì sera nel reality, non l’hata! Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello VipDeè stata ospite in collegamento per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, suo grande fan. La conduttrice, poi, ha anche voluto fare una sorpresa gli altri vipponi e così è apparsa sul Articolo completo: dal blog SoloDonna

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - Valenti47642267 : @ioscioccata20 @RamaTrash8 Grande Fratello VIP deve presentare o Amici con Maria - story96010 : RT @zialo96: In tre mesi, la miglior lettura di un comunicato è stata oggi grazie al suo pazzesco Stefania e Maria Teresa Scusatele, dopo… - zazoomblog : Maria De Filippi al GF Vip non ha salutato Sonia Lorenzini ecco la reazione dell’ex tronista - #Maria #Filippi… - StraNotizie : Maria De Filippi al GF Vip non ha salutato Sonia Lorenzini, ecco la reazione dell’ex tronista… -