GF Vip, Maria De Filippi non rivolge la parola a Sonia Lorenzini: svelato il motivo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Maria De Filippi fa una sorpresa al Grande Fratello Vip 5 Chi ha seguito l’appuntamento del lunedì del Grande Fratello Vip 5 ha visto Maria De Filippi in collegamento dallo studio di Amici con la casa di Cinecittà. La presenza della regina della televisione italiana in trasmissione ha fatto molto piacere ai concorrenti che hanno trovato popolarità proprio nei suoi format. Ad esempio Sonia Lorenzini e Andrea Zelletta, tutti e due ex tronisti di Uomini e Donne, ma anche Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, ex partecipanti di Temptation Island e Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore ed ex tentatore. Nel corso del suo intervento nel reality show di Canale 5, in molti si sono accorti di uno strano atteggiamento da parte di Queen Mary nei confronti della Lorenzini. La ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 31 dicembre 2020)Defa una sorpresa al Grande Fratello Vip 5 Chi ha seguito l’appuntamento del lunedì del Grande Fratello Vip 5 ha vistoDein collegamento dallo studio di Amici con la casa di Cinecittà. La presenza della regina della televisione italiana in trasmissione ha fatto molto piacere ai concorrenti che hanno trovato popolarità proprio nei suoi format. Ad esempioe Andrea Zelletta, tutti e due ex tronisti di Uomini e Donne, ma anche Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, ex partecipanti di Temptation Island e Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore ed ex tentatore. Nel corso del suo intervento nel reality show di Canale 5, in molti si sono accorti di uno strano atteggiamento da parte di Queen Mary nei confronti della. La ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in Lacrime nella Notte (VIdeo) - Novella_2000 : Maria De Filippi non ha salutato Sonia al #GFVip? L’ex tronista risponde alle illazioni - CheDonnait : Maria non saluta Sonia Lorenzini e lei spiega il perché. Le crediamo? #GFVIP - cleoliv24 : @m12ano1 Grande cultura ha Maria Teresa. Come scrive lei nessuna. Poi diciamo tutta è la vip che ha una carriera tr… -