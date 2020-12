GF Vip | in arrivo il sexy show di Capodanno | ecco cosa andrà in scena

Leggi su ck12

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà un vero e proprioquello che la produzione e gli inquilini della Casa di Cinecittà del GF Vip stanno preparando per il live di questa sera, 31 dicembre: vediamo i dettagli Lo avevano promesso e lo faranno, il live del GF Vip chein onda tra la sera di San Silvestro e le prime ore del2021 sarà un vero e proprio. Uno spettacolo sulla scia dei tanti veglioni a tema che da circa dieci anni imperversano in Italia. Un balletto Burlesque e Boylesque Come si evince dai video della prove i “vipponi” della Casa di Cinecittà stanno mettendo in piedi almeno tre sorprese molto piccanti. Vediamole nel dettaglio. Partiamo dalla sorpresa più, il balletto Burlesque e Boylesque a cui stanno lavorando le due squadre ...