‘Gf Vip 5’, dopo l’allontanamento Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Dayane Mello per fare pace, ma… (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sta diventando sempre più complesso. Inizialmente, le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 avevano vissuto un periodo di avvicinamento, interrotto poi da alcuni screzi. Nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini aveva lanciato un clip che mostrava i commenti negativi di Dayane sull’attrice. La questione aveva scatenato un forte risentimento in Rosalinda, che in puntata si era dichiarata delusa concordando con i commenti negativi di Francesco Oppini sulla modella. Imperterrita, però, alcune ore fa, la Cannavò ha scritto una lettera alla ragazza per cercare di fare pace. Dayane, dopo aver letto la lettera, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il rapporto trasta diventando sempre più complesso. Inizialmente, le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 avevano vissuto un periodo di avvicinamento, interrotto poi da alcuni screzi. Nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini aveva lanciato un clip che mostrava i commenti negativi disull’attrice. La questione aveva scatenato un forte risentimento in, che in puntata si era dichiarata delusa concordando con i commenti negativi di Francesco Oppini sulla modella. Imperterrita, però, alcune ore fa, laha scritto unaalla ragazza per cercare diaver letto la, ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - paolacamporese : #gregorelli il gf vip 5 vive solo e soltanto per il triangolo pierpaolo elisabetta e cozza, il resto è solo contorn… - PasqualeMarro : Stefano Bettarini: finisce a carte bollate con il Gf Vip - cleoliv24 : @m12ano1 Grande cultura ha Maria Teresa. Come scrive lei nessuna. Poi diciamo tutta è la vip che ha una carriera tr… - DSpettacolo : I Vip eliminati se la prendono con Antonella Elia. Da Elisabetta Gregoraci a Francesco Oppini. Ma anche Matilde Bra… -