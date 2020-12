Gf Vip 5: anticipazioni puntata di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Serata speciale quella che ci aspetta questa sera su Canale 5. Al Gf Vip 5 infatti si festeggierà l’arrivo del nuovo anno con un veglione speciale. I “vipponi” nei giorni scorsi si sono dati molto da fare, impegnandosi tantissimo nel preparare le coreografie dei balletti. Uno su tutti, Tommaso Zorzi, che però pare averla presa troppo sul serio, arrivando addirittura a litigare con la sua bff Stefania Orlando. Litigio, c’è da dire, prontamente rientrato. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare dalla puntata speciale del reality? Intanto, gli usuali meccanismi di gioco saranno accantonati temporaneamente. Non ci saranno, pertanto, eliminazioni o nomination, al contrario delle puntate canoniche. Ampio spazio, invece, a tanti ospiti, tra ex concorrenti e gruppi molto conosciuti. Tante sorprese per Capodanno al Gf Vip 5 Tra i vip annunciati che faranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Serata speciale quella che ci aspetta questa sera su Canale 5. Al Gf Vip 5 infatti si festeggierà l’arrivo del nuovo anno con un veglione speciale. I “vipponi” nei giorni scorsi si sono dati molto da fare, impegnandosi tantissimo nel preparare le coreografie dei balletti. Uno su tutti, Tommaso Zorzi, che però pare averla presa troppo sul serio, arrivando addirittura a litigare con la sua bff Stefania Orlando. Litigio, c’è da dire, prontamente rientrato. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare dallaspeciale del reality? Intanto, gli usuali meccanismi di gioco saranno accantonati temporaneamente. Non ci saranno, pertanto, eliminazioni o nomination, al contrario delle puntate canoniche. Ampio spazio, invece, a tanti ospiti, tra ex concorrenti e gruppi molto conosciuti. Tante sorprese peral Gf Vip 5 Tra i vip annunciati che faranno ...

Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: puntata di Capodanno. Ospiti, ritorni inattesi e... - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip Happy New Year: tutti gli ospiti e le canzoni #gfvip #gfvip5 - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Grande Fratello Vip Happy New Year' del 31 dicembre dalle 21.30 su Canale 5: con Fausto Leali e… - FunweekMag : Tommaso Zorzi e l'oroscopo 2021: le frasi sui concorrenti. Anticipazioni: una si è davvero arrabbiata -->… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip Happy New Year diretta puntata 31 dicembre 2020: anticipazioni -