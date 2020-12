GF Vip 2021, Rita dalla Chiesa nuova concorrente? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno: le dichiarazioni di Rita dalla Chiesa hanno lasciato il web interdetto: la conduttrice storica di Forum non ha escluso la possibilità di partecipare al Grande Fratello E dire che la famosa conduttrice si è sempre detta un po’ scettica, quando si è parlato di reality. In una intervista, invece, ha confessato che l’attira la possibilità “di giocare in modo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno: le dichiarazioni dihanno lasciato il web interdetto: la conduttrice storica di Forum non ha escluso la possibilità di partecipare al Grande Fratello E dire che la famosa conduttrice si è sempre detta un po’ scettica, quando si è parlato di reality. In una intervista, invece, ha confessato che l’attira la possibilità “di giocare in modo Articolo completo: dal blog SoloDonna

GiovannaFebbra2 : @canyaman1989 Mi piace il tuo essere umile e non altezzoso come molti vip. Hai sempre un pensiero per noi fans e qu… - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 5 – Happy New Year – Veglione di Capodanno 2020/2021 – Trentesima puntata 31 dicembre 2020.… - faeryukhei : spero che il 2021 non inizi con il papa che schiaffeggia qualcuno o vip che vengono hackerati e accusano Eminem di… - tuttoggi : Il Capodanno 2021 quest'anno si chiama Guerciodanno, lo show live per festeggiare insieme la mezzanotte e brindare… - MariAnn08987970 : @carmelitadurso SI!! E POI HA LASCIATO I??E ANIMALI POVERI, A UN CRUDO DESTINO, COL CARISMA????OCCULTATO,X PLAGIO ME… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021 Capodanno 2021: dal «Grande Fratello Vip» ad Amadeus, ecco cosa seguire in Tv il 31 dicembre Vanity Fair Italia GF Vip 2021, Rita dalla Chiesa nuova concorrente?

Un fulmine a ciel sereno: le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa hanno lasciato il web interdetto: la conduttrice storica di Forum non ha escluso la ...

Un felice anno nuovo nella casa del "Grande Fratello Vip 5" tra canti, balli e sfilate burlesque

Sarà un Capodanno tutto speciale quello preparato da Canale 5 per dare l'addio al 2020 e il benvenuto al 2021. Si festeggerà infatti nella Casa più spiata d'Italia con "Grande Fratello Vip Happy New Y ...

Un fulmine a ciel sereno: le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa hanno lasciato il web interdetto: la conduttrice storica di Forum non ha escluso la ...Sarà un Capodanno tutto speciale quello preparato da Canale 5 per dare l'addio al 2020 e il benvenuto al 2021. Si festeggerà infatti nella Casa più spiata d'Italia con "Grande Fratello Vip Happy New Y ...