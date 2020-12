Georgina Rodriguez testimonial per la prima mascherina di tessuto anti Covid

(Di giovedì 31 dicembre 2020)è sempre molto attenta al tema della salute e in questa pandemia ha contribuito con gesti di beneficenza a fare del bene. Da Dubai la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha condiviso una nuovissimain grado di neutralizzare il. Si tratta di unaincommercializzata dall'azienda Mo e approvata dallo João Lobo Antunes Molecular Medicine Institute (iMM). La sua capacità di tenere lontani i batteri sarebbe superiore al 90%.ha voluto fare dasui social scegliendo un prodotto innovativo e senza rinunciare allo stile.caption id="attachment 108147" align="alignnone" width="1200" Instagram/caption Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

Corriere della Sera

Il fuoriclasse della Juventus e della nazionale portoghese continua a spopolare sul social network, dove è il personaggio famoso più seguito al mondo.Georgina Rodriguez non è solo la fidanzata di Cristiano Ronaldo, è anche un’indiscussa icona di bellezza. Come fa a tenersi in forma? Ha imparato ad accettarsi così com’è, segue la dieta mediterranea ...