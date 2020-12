Genoa-Juventus | Altri incroci di mercato | Frabotta e Portanova sul tavolo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver chiuso l’affare Rovella, Genoa e Juventus continuano a lavorare in sinergia sul mercato. Preziosi potrebbe pescare dai bianconeri due giovani interessanti per due ruoli in cui il Grifone… L'articolo Genoa-Juventus Altri incroci di mercato Frabotta e Portanova sul tavolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver chiuso l’affare Rovella,continuano a lavorare in sinergia sul. Preziosi potrebbe pescare dai bianconeri due giovani interessanti per due ruoli in cui il Grifone… L'articolodisulproviene da Meteoweek.com.

romeoagresti : Accordo a un passo tra #Juve e #Genoa per #Rovella, che prima di firmare per i bianconeri rinnoverà il contratto co… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - GoalItalia : ?? Accordo in dirittura d'arrivo tra Juventus e Genoa per Rovella ?? Il centrocampista rimarrà in prestito a Genova… - infoitsport : Juventus vicina alla chiusura per Rovella: 10 milioni di euro al Genoa - Sportmediaset - GIUSPEDU : RT @86_longo: ?? Nell'operazione #Juventus #Genoa per #Rovella può rientrare il cartellino dell'attaccante ?? classe 2001 Elia #Petrelli -