Frasi sul Capodanno: ecco le migliori di oggi 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Frasi sul Capodanno – oggi è l’ultimo giorno di questo anno 2020, e siamo tutti pronti per dare il benvenuto al nuovo anno che verrà. Salutare questo 2020 in fin dei conti non dispiace a nessuno è stato un anno molto duro, un anno difficile ed un anno di sacrifici e solitudini. Siamo così pronti ad accogliere l’anno nuovo, con la speranza che possa riservarci cose migliori. L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi.(Gilbert Keith Chesterton) Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno.(Ralph Waldo Emerson) Chi mangia lenticchie a Capodanno conta quattrini per tutto l’anno.(Proverbio) Il vecchio anno è passato. ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)sulè l’ultimo giorno di questo anno 2020, e siamo tutti pronti per dare il benvenuto al nuovo anno che verrà. Salutare questo 2020 in fin dei conti non dispiace a nessuno è stato un anno molto duro, un anno difficile ed un anno di sacrifici e solitudini. Siamo così pronti ad accogliere l’anno nuovo, con la speranza che possa riservarci cose. L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi.(Gilbert Keith Chesterton) Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno.(Ralph Waldo Emerson) Chi mangia lenticchie aconta quattrini per tutto l’anno.(Proverbio) Il vecchio anno è passato. ...

raziel_scarlet : Gna posso fa a vedere già i post con frasi fatte sul 2020 e foto acchiappalike e sorrisoni più finti degli sconti alla Coop - Spinning2020 : @Rebeka80721106 @Dida_ti @CasaLettori @DavLucia @albertopetro2 @SalaLettura @sorridicncausa @a_saba78 @672Cilia… - Rovi70064011 : RT @ant19mar: Samantha: “Tommaso dorme?” Carlotta: “No, è sul letto con Maria Teresa che preparano le cose per domani.” MA COME SI PERMETT… - serendipity31__ : @Senzanomeconlak ma c'è una differenza, Giulia ha dato ragione ALLE PAROLE sul amicizia , non sulle frasi schifose e terribili che ha detto - Chribuzz1 : Ho letto le dichiarazioni di @WRicciardi.Pronunciare quelle frasi (come consulente del governo) nel momento in cui… -