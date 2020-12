Frasi per gli auguri di buon anno 2021 da inviare su WhatsApp (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stasera, giovedì 31 dicembre, finalmente saluteremo questo terribile 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia di Covid 19 che tanti morti ha fatto e sta facendo nel mondo, e daremo il benvenuto al 2021 con la speranza che sia l’anno della ripartenza. Per l’occasione tantissimi di noi saranno chiamati a mandare dei messaggi di auguri via sms o WhatsApp. Avete poca fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto una serie di Frasi utili che potrebbero fare al caso vostro per i vostri auguri di buon anno 2021 perfette per essere inviate su WhatsApp. Eccole: L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stasera, giovedì 31 dicembre, finalmente saluteremo questo terribile 2020, uncaratterizzato dalla pandemia di Covid 19 che tanti morti ha fatto e sta facendo nel mondo, e daremo il benvenuto alcon la speranza che sia l’della ripartenza. Per l’occasione tantissimi di noi sarchiamati a mandare dei messaggi divia sms o. Avete poca fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto una serie diutili che potrebbero fare al caso vostro per i vostridiperfette per essere inviate su. Eccole: L’inizio di ogniti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei ...

