Frasi di auguri di buon anno: ecco le migliori di oggi 31 Dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Frasi di auguri di buon anno – buon 31 Dicembre, auguriamo a tutti una buona fine, ma ancor di più un buon principio. Il 2021 è alle porte e noi siamo tutti ad accoglierlo, perché questo 2020 è stato un anno da dimenticare! Vediamo le più belle Frasi per augurare buon anno nuovo alle persone che sono a noi più care. Possa quest’anno darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felice anno nuovo! Lasciamoci alle spalle tutto quello che è stato, chiudiamo il grande libro del 2020 ed apriamo il nuovo del 2021. Tutto da scrivere, tante emozioni e sorrisi sono pronti ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)didi31amo a tutti unaa fine, ma ancor di più unprincipio. Il 2021 è alle porte e noi siamo tutti ad accoglierlo, perché questo 2020 è stato unda dimenticare! Vediamo le più belleper augurarenuovo alle persone che sono a noi più care. Possa quest’darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felicenuovo! Lasciamoci alle spalle tutto quello che è stato, chiudiamo il grande libro del 2020 ed apriamo il nuovo del 2021. Tutto da scrivere, tante emozioni e sorrisi sono pronti ...

