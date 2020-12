Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 31 Dicembre

Leggi su giornal

(Di giovedì 31 dicembre 2020)del! Siamo giunti al termine di quest’anno. Ci apprestiamoa salutare il 2020 per dare il benvenuto al nuovo anno che verrà.allora godiamoci questo ultimo giorno, questo 31. Vediamo insieme ledelA volte per cominciare bene la giornata basta un “” detto dalla persona giusta.(Anonimo) Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro.(Madeleine Delbrel) E’ un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici impegno; se non devi fare nulla, mettici stile.(Antonio Curnetta) Vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia ...