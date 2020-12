Franco Locatelli: “Per l’Italia 62 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, fa chiarezza su quale sia il numero reale di vaccini che spetteranno all’Italia nel corso della conferenza stampa del Ministero della Salute sul monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia: “Si tratta di 62 milioni di dosi di vaccini per il nostro paese di Pfizer e Moderna. Il 6 gennaio Ema ha in programma ok a Moderna e saranno cosi disponibili altre 10 milioni e 600mila dosi di vaccino e vi è in corso in fase avanzata di negoziazione la possibilità di acquisire un numero equivalente di dosi da parte di Moderna. Quindi sommando dosi di Pfizer e ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità,, fa chiarezza su quale sia il numero reale diche spetteranno alnel corso della conferenza stampa del Ministero della Salute sul monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia: “Si tratta di 62didiper il nostro paese di. Il 6 gennaio Ema ha in programma ok ae saranno cosi disponibili altre 10e 600miladi vaccino e vi è in corso in fase avanzata di negoziazione la possibilità di acquisire un numero equivalente dida parte di. Quindi sommandodie ...

A fronte di numeri che meritano ancora uno sforzo, sicuramente però diamo il messaggio forte che quanto è stato messo in campo sta dando frutti» ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di Sanità.

Franco Locatelli: “Per l’Italia 62 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna”

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli: "Per l'Italia 62 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna" ...

A fronte di numeri che meritano ancora uno sforzo, sicuramente però diamo il messaggio forte che quanto è stato messo in campo sta dando frutti» ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di Sanità.