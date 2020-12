Francesca Pascale e Paola Turci addio | rapporto finito | il motivo

Leggi su viagginews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Arrivano novità importanti per il legame tra: il lorosembra ormai terminato, cos’è successo?non stanno più insieme come svelato in anteprima e esclusiva il portale Dagospia. In estate le due donne sono state molto vicine diventando davvero inseparabili, come testimoniano i numerosi scatti. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com