Frana Norvegia, case sbriciolate in pochi secondi: il VIDEO pauroso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Terribili immagini Frana Norvegia. Nel breve volgere di pochissimi secondi viene giù di tutto a causa di un tremendo disastro naturale. Una tremenda Frana in Norvegia si è abbattuta su di un paesino di 5mila abitanti, a circa 25 km di distanza dalla capitale Oslo. E ci sono delle immagini che hanno ripreso tutto in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Terribili immagini. Nel breve volgere dissimiviene giù di tutto a causa di un tremendo disastro naturale. Una tremendainsi è abbattuta su di un paesino di 5mila abitanti, a circa 25 km di distanza dalla capitale Oslo. E ci sono delle immagini che hanno ripreso tutto in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Enorme frana in Norvegia, decine di case inghiottite da una voragine: 15 dispersi, 10 feriti - Corriere : Enorme frana in Norvegia, la case finiscono nella voragine: più di venti le persone di... - repubblica : Norvegia, frana travolge villaggio: feriti e dispersi [di Andrea Tarquini] [aggiornamento delle 15:53] - RussoMu : RT @LaStampa: Per due volte la terra ha tremato alle 4 del mattino poi un’enorme voragine di 20 ettari è sprofondata in acqua. https://t.c… - cerberoTO : RT @giornaleprociv: #Frana in #Norvegia, feriti e dispersi ?? -