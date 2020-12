Fisco | da domani pioggia di atti | arrivano 50 milioni di cartelle esattoriali

(Di venerdì 1 gennaio 2021) A partire dal 2021,diper l’Agenzia delle entrate. In arrivo 50ditra fermi amministrativi,rimasti bloccati causa covid Arriveranno nel 2021, a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Fisco, dal primo gennaio sono in arrivo 50 milioni di atti, tra cartelle, ipoteche e fermi amministrativi. Ripartono, dunque, le richieste del Fisco che erano state bloccate durante ...Dal Fisco dal primo gennaio in arrivo una valanga di richieste destinate ai contribuenti italiani, che si vedranno recapitare a casa qualcosa come 50 milioni ...