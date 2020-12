Fisco a “valanga” da gennaio: in arrivo 50 milioni atti (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ripartono le richieste del Fisco, bloccate durante la prima emergenza Covid. Parliamo di una “pioggia” di 50 milioni di atti che l’amministrazione dovrà inviare ai contribuenti a partire da domani, 1 gennaio. 35 milioni tra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Sono invece 15 milioni gli accertamenti e le lettere di compliance. Il Governo ha già annunciato che punterebbe a una nuova rottamazione e al saldo e stralcio. Provvedimenti che potrebbero arrivare a gennaio con un nuovo decreto Ristori. Nel frattempo si potrà comunque richiedere la rateizzazione. Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ripartono le richieste del, bloccate durante la prima emergenza Covid. Parliamo di una “pioggia” di 50diche l’amministrazione dovrà inviare ai contribuenti a partire da domani, 1. 35tradi riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Sono invece 15gli accertamenti e le lettere di compliance. Il Governo ha già annunciato che punterebbe a una nuova rottamazione e al saldo e stralcio. Provvedimenti che potrebbero arrivare acon un nuovo decreto Ristori. Nel frattempo si potrà comunque richiedere la rateizzazione.

