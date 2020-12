Fiorentina | Pradé | “Sono fiducioso | siamo secondi a poche squadre Mercato? Ne parleremo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “Sportivamente è stato un anno di ricostruzione, in cui finalmenteliberi da tante situazioni contrattuali che ci pesavano a livello economico. Non è stato fantastico, come ha detto ieri il presidente, perché forse non si è raggiunta la sufficienza.comunquesu quello che ci può dare la squadra”. Così Daniele Pradè, direttore sportivo della, ha fatto il punto in merito al rendimento del club alla fine del 2020 tramite i canali ufficiali della società viola. “Il 2021 inizia con alle spalle una grande vittoria a Torino, in cui la squadra ha dimostrato cuore. Che era quello che mancava perchè a livello tecnico. Non saremo ancora pronti per i vertici, ma non meritiamo di stare dove stiamo – ha ...