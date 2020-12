Fiorentina – Bologna | probabili formazioni e statistiche

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo la sosta natalizia laospita ilper la XV giornata di Serie A, le due squadre distano soltanto un punto in classifica e vogliono vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, cambiare marcia ed iniziare al meglio il 2021.diPrandelli deve fare a meno dello squalificato Biraghi, al suo posto è probabile l’impiego di Barreca mentre a centrocampo Bonaventura è in vantaggio su Pulgar e Borja Valero per una maglia dal 1?(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic Allenatore: Prandelli Numerose assenze anche per Mihajlovic che non può contare sugli infortunati Skorupski, Mbaye, Ravaglia, Santander e ...