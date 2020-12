Fine Foods continua il piano di buy-back

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 30 aprile 2020 e avviato il 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 23 dicembre 2020, complessive 3.790 azioni proprie pari allo 0,0161% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 10,6121 euro, per un controvalore complessivo pari a 40.220 euro A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 23 dicembre, la Società detiene 816.808 azioni proprie, pari al 3,4653% del capitale sociale. Intanto, a Milano, migliora l’andamento di& Pharmaceuticals che si attesta a 10,5 euro, con un aumento dello 0,96%.

