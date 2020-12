Fine d’anno senza Papa Francesco: al suo posto cardinale Giovanni Battista Re (Di giovedì 31 dicembre 2020) Papa Francesco si dimetterà nel 2021? Le voci sono insistenti anche se dalla Santa Sede trapelano secche smentite. Qualche indizio potrebbe arrivare dal Fine d’anno senza il Pontefice. “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di oggi e domani presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”. Lo riferisce il portavoce vaticano, Matteo Bruni. I Primi Vespri e Te Deum del 31 dicembre saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre la messa del primo gennaio 2021 sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato. Tuttavia a Capodanno il Pontefice guiderà comunque la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 31 dicembre 2020)si dimetterà nel 2021? Le voci sono insistenti anche se dalla Santa Sede trapelano secche smentite. Qualche indizio potrebbe arrivare dalil Pontefice. “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di oggi e domani presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre”. Lo riferisce il portavoce vaticano, Matteo Bruni. I Primi Vespri e Te Deum del 31 dicembre saranno presieduti dalRe, decano del Collegio Cardinalizio, mentre la messa del primo gennaio 2021 sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato. Tuttavia a Capodanno il Pontefice guiderà comunque la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del ...

SpartacusGladia : RT @Luca__Pagani: Stasera il presidente (iniziale minuscola non casuale) della Repubblica terrà il discorso di fine anno a reti unificate.… - Soraya31653571 : @LucaBadaboom ?? ????????Ocio che I Tornadi ???Sono Pericolosi????Scherzooo..??????????Ti auguro un Buon Fine d'Anno Luca??e Un… - ValerioLivia : @VentagliP È un #DicembreDAmare comunque: conclude un anno duro e difficile, che ormai ha fatto il suo tempo. Buon… - Monipotterhead : Goodbye Dawson's Creek?? Sei stata una boccata d'aria fresca in questi ultimi mesi di questo anno tremendo. Mi hai f… - cascoi34 : RT @Luca__Pagani: Stasera il presidente (iniziale minuscola non casuale) della Repubblica terrà il discorso di fine anno a reti unificate.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine d’anno Caserta, ancora deve arrivare la fine dell'anno e molte persone danno già i numeri. Figuriamoci stas l'eco di caserta