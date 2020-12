Famiglie, aumento delle spese per 796 euro nel 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresceranno di 795,80 euro nel 2021 le spese delle Famiglie italiane secondo una stima dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. A determinare tali andamenti sono i rincari in alcuni settori, specialmente quello alimentare e quello dei trasporti, anche a causa del maggior utilizzo dei veicoli privati per la paura di contagio sui mezzi pubblici. Previste invece lievi cali di costi per la tariffa del servizio idrico con l’introduzione del nuovo sistema tariffario. Federconsumatori descrive come in linea con gli aumenti che calcola ogni anno quello previsto per il 2021, anche se sottolinea potrà avere un effetto maggiore per la situazione di grave difficoltà in cui si trovano già molte Famiglie. Nel dettaglio, secondo le stime di Federconsumatori, i tre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresceranno di 795,80nelleitaliane secondo una stima dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. A determinare tali andamenti sono i rincari in alcuni settori, specialmente quello alimentare e quello dei trasporti, anche a causa del maggior utilizzo dei veicoli privati per la paura di contagio sui mezzi pubblici. Previste invece lievi cali di costi per la tariffa del servizio idrico con l’introduzione del nuovo sistema tariffario. Federconsumatori descrive come in linea con gli aumenti che calcola ogni anno quello previsto per il, anche se sottolinea potrà avere un effetto maggiore per la situazione di grave difficoltà in cui si trovano già molte. Nel dettaglio, secondo le stime di Federconsumatori, i tre ...

