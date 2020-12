F1, Romain Grosjean: “Ho problemi col pollice della mano sinistra, non posso piegarlo più di tanto” (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ trascorso circa un mese dal terribile incidente che ha visto coinvolto il franco-svizzero Romain Grosjean nel primo giro del GP di Sakhir, prova del round del Mondiale 2020 di F1. Uno schianto spaventoso con la Haas spezzata in due e avvolta dalle fiamme. Miracolosamente, Grosjean è riuscito in 28 lunghissimi secondi a uscire dall’abitacolo incastrato tra le barriere in una posizione anomala, al costo di qualche ustione. Guardando la dinamica si può affermare che il 34enne nativo di Ginevra sia stato decisamente fortunato, nonché abile a divincolarsi in breve tempo da una condizione estremamente pericolosa. La sua carriera nel Circus, però, è terminata, tenuto conto dell’interruzione del rapporto con la Haas già nei programmi prima del crash descritto. Al momento, Romain sta cercando di recuperare fisicamente nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ trascorso circa un mese dal terribile incidente che ha visto coinvolto il franco-svizzeronel primo giro del GP di Sakhir, prova del round del Mondiale 2020 di F1. Uno schianto spaventoso con la Haas spezzata in due e avvolta dalle fiamme. Miracolosamente,è riuscito in 28 lunghissimi secondi a uscire dall’abitacolo incastrato tra le barriere in una posizione anomala, al costo di qualche ustione. Guardando la dinamica si può affermare che il 34enne nativo di Ginevra sia stato decisamente fortunato, nonché abile a divincolarsi in breve tempo da una condizione estremamente pericolosa. La sua carriera nel Circus, però, è terminata, tenuto conto dell’interruzione del rapporto con la Haas già nei programmi prima del crash descritto. Al momento,sta cercando di recuperare fisicamente nel ...

