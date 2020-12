F1, la nuova Ferrari con motore più potente e un retrotreno rivisto: la SF21 avrà 30 cavalli in più rispetto al 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un 2020 da quattro in pagella: in questi termini si è espresso Mattia Binotto, giudicando le prestazioni della Ferrari in F1. Il sesto posto nella classifica mondiale dei costruttori va inquadrato in un’ottica talmente negativa che bisogna risalire al 1980. Non ci sono dubbi, infatti, che il progetto SF1000 sia stato fallimentare sotto tutti i punti di vista e questo si era già compreso nel corso dei test a Barcellona (Spagna), dove la monoposto aveva evidenziato gravi problematiche in termini di prestazioni in tutte le aree: scarsa potenza del motore e troppo drag, volendo fare una sintesi delle criticità. E dunque, in chiave 2021, cosa si potrà fare? Come è noto, l’omologazione di componenti essenziali, come il telaio, gli elementi interni delle sospensioni, l’impianto di raffreddamento, obbligheranno i team a delle correzioni, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unda quattro in pagella: in questi termini si è espresso Mattia Binotto, giudicando le prestazioni dellain F1. Il sesto posto nella classifica mondiale dei costruttori va inquadrato in un’ottica talmente negativa che bisogna risalire al 1980. Non ci sono dubbi, infatti, che il progetto SF1000 sia stato fallimentare sotto tutti i punti di vista e questo si era già compreso nel corso dei test a Barcellona (Spagna), dove la monoposto aveva evidenziato gravi problematiche in termini di prestazioni in tutte le aree: scarsa potenza dele troppo drag, volendo fare una sintesi delle criticità. E dunque, in chiave 2021, cosa si potrà fare? Come è noto, l’omologazione di componenti essenziali, come il telaio, gli elementi interni delle sospensioni, l’impianto di raffreddamento, obbligheranno i team a delle correzioni, ma ...

