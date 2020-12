Extra cashback al termine: come cambia il Bonus da gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi 31 dicembre 2020 termina l’Extra cashback di Natale, la versione sperimentale – e più “conveniente” – del Bonus cashback che farà il suo esordio a gennaio 2021. come cambiano le regole per ricevere i rimborsi e quando dovrebbero arrivare i primi. Segui Termometro Politico su Google News Extra cashback: 31 dicembre ultimo giorno Oggi, giovedì 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell’anno ma anche ultimo giorno per fruire dell’Extra cashback di Natale. L’incentivo permette di ottenere il rimborso del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica presso negozi fisici – serve un minimo di 10 transazioni – fino a un importo massimo di 150 euro. Al 30 dicembre, secondo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi 31 dicembre 2020 termina l’di Natale, la versione sperimentale – e più “conveniente” – delche farà il suo esordio ano le regole per ricevere i rimborsi e quando dovrebbero arrivare i primi. Segui Termometro Politico su Google News: 31 dicembre ultimo giorno Oggi, giovedì 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell’anno ma anche ultimo giorno per fruire dell’di Natale. L’incentivo permette di ottenere il rimborso del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica presso negozi fisici – serve un minimo di 10 transazioni – fino a un importo massimo di 150 euro. Al 30 dicembre, secondo ...

