Everton – West Ham United: pronostico della partita del 1 gennaio 2021

Richarlison è disponibile per l'Everton dopo aver mancato la vittoria allo Sheffield United a causa dei protocolli di commozione cerebrale. Ecco alcuni dettagli sull'incontro Everton – West Ham United che si gioca domani, venerdì 1 gennaio 2021.

Everton – West Ham United: a che punto siamo?

James Rodriguez potrebbe tornare dopo un infortunio al polpaccio, mentre Lucas Digne e Allan dovranno aspettare ancora qualche settimana. Il manager del West Ham David Moyes ha una squadra quasi a pieno titolo mentre cerca una prima vittoria a Goodison Park da quando ha lasciato l'Everton nel 2013. L'unico assente confermato è Arthur Masuaku, che ha subito un intervento chirurgico al ...

