Europa, Polo freddo in Italia: temperature minime di stamattina (Di giovedì 31 dicembre 2020) temperature minime in Europa.Le temperature di questa mattina mostrano delle considerevoli anomalie su tutta quanta l’area balcanica, compresa anche l’Ucraina e la Russia occidentale, dove le correnti meridionali portano i termometri ben oltre la media. Davvero considerevoli sono i +7°Cdi Kiev, capitale dell’Ucraina. Una curiosità che non succede di frequente, tra le principali città europee, quella più fredda è attualmente Milano, dove Linate la colonnina di mercurio è scesa a -6.3°C, ma la cintura milanese si sono toccati persino gli 8° sottozero. Ciò è dovuto alla presenza in tali aree di nebbia da inversione termica su un terreno innevato. La temperatura minima di Milano è stata inferiore persino quelle di Mosca, Stoccolma, Oslo. Europa: temperature minime ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020)in.Ledi questa mattina mostrano delle considerevoli anomalie su tutta quanta l’area balcanica, compresa anche l’Ucraina e la Russia occidentale, dove le correnti meridionali portano i termometri ben oltre la media. Davvero considerevoli sono i +7°Cdi Kiev, capitale dell’Ucraina. Una curiosità che non succede di frequente, tra le principali città europee, quella più fredda è attualmente Milano, dove Linate la colonnina di mercurio è scesa a -6.3°C, ma la cintura milanese si sono toccati persino gli 8° sottozero. Ciò è dovuto alla presenza in tali aree di nebbia da inversione termica su un terreno innevato. La temperatura minima di Milano è stata inferiore persino quelle di Mosca, Stoccolma, Oslo....

JaponicaIrai : @Enzo_DiNapoli @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Il primo riscontro elettorale non conta, le elezioni regio… - NadiaMAI4 : Io iscritta a IV e Azione. Spero in un polo liberal riformista anche con Più Europa, i socialisti e tutte le person… - gierrenne : “La banca rappresenta uno dei maggiori asset strategici in Italia, i suoi affidamenti sono pari al 25% del pil. E d… - PaoloBricco : RT @AndreaPira: La banca rappresenta uno dei maggiori asset strategici in Italia, i suoi affidamenti sono pari al 25% del pil. E dopo esser… - Luca_Mussati : @FPaffy @Pgreco_ Ci ho vissuto, e non a Chiasso dove probabilmente vai tu. Basilea è il polo farmaceutico maggiore d'Europa, per esempio. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Polo Europa, Polo freddo in Italia: temperature minime di stamattina Meteo Giornale Europa, Polo freddo in Italia: temperature minime di stamattina

Le temperature di questa mattina mostrano delle considerevoli anomalie su tutta quanta l’area balcanica, compresa anche l’Ucraina e la Russia occidentale, dove le correnti meridionali portano i termom ...

TREVISO Viale Europa che cambia aspetto, così come la porzione

IL PROGETTOTREVISO Viale Europa che cambia aspetto, così come la porzione di San Liberale più a ridosso dello stadio di Rugby a Monigo; due piste ciclabili attese da tempo in via Cisole e ...

Le temperature di questa mattina mostrano delle considerevoli anomalie su tutta quanta l’area balcanica, compresa anche l’Ucraina e la Russia occidentale, dove le correnti meridionali portano i termom ...IL PROGETTOTREVISO Viale Europa che cambia aspetto, così come la porzione di San Liberale più a ridosso dello stadio di Rugby a Monigo; due piste ciclabili attese da tempo in via Cisole e ...