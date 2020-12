Eurolega | Olimpia Milano-Cska Mosca | 87-91

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ ultimo turno didel 2020 si è chiuso con la seconda sconfitta consecutiva per l’che cade al Forum al per mano del(87-91) dopo un tempo supplementare. Le Scarpette Rosse hanno accarezzato l’impresa di battere la capolista, ma l’errore in lunetta di Kyle Hines e le triple di Daniel Hackett hanno indirizzato il match a favore dei russi. Ad ogni modo, gli uomini di Messina corservanol’ttavo posto in classifica: cosa è successo? La sconfitta resta indolore perche, però, ha di che mangiarsi le mani per aver portato la gara fino ai supplementari prima di far scappare i moscoviti. Milutinov e Punter animano l’avvio, ma sono gli ospiti a menare le ...