Esistono “vaccini” psicologici che possono rafforzare le nostre difese

Nel 1991 una delle riviste medico-scientifiche più prestigiose al mondo, il New England Journal of Medicine, pubblicava i risultati di una ricerca condotta dallo psicologo USA Sheldon Cohen. Una situazione sperimentale in cui due gruppi omogenei di soggetti, uno sottoposto ad uno stress psicologico e l'altro no, venivano esposti a virus respiratori (tra cui il coronavirus tipo 229E). Avendo controllato tutte le variabili possibili (salute, biografiche, sociali) veniva valutato il rapporto tra livello di stress psicologico e conseguenze del virus. Emerse una costante: man mano che salivano i livelli di stress saliva la percentuale di infezione e raffreddore: il 74% di infiammazione e il 27% di raffreddore tra i meno stressati contro il 90% e 47% rispettivamente nei più stressati. L'esperienza di stress psicologico faceva una differenza di 20 punti nella possibilità di ammalarsi

Nel 1991 una delle riviste medico-scientifiche più prestigiose al mondo, il New England Journal of Medicine, pubblicava i risultati di una ricerca condotta dallo psicologo USA Sheldon Cohen.

Nel 1991 una delle riviste medico-scientifiche più prestigiose al mondo, il New England Journal of Medicine, pubblicava i risultati di una ricerca condotta dallo psicologo USA Sheldon Cohen.