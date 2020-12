Erano sposati da 59 anni: muoiono a solo 10 giorni di distanza tra loro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una coppia americana, sposata da ben 59 anni, ha mantenuto la sua connessione fino alla fine: muoiono a soli 10 giorni di distanza tra loro. Mike e Carol Bruno, una coppia di Chicago, insieme da 59 anni. Una vita passata insieme, che in un certo senso, nella tristezza della fine di questa lunga storia d’amore, porta anche un finale inaspettato. La storia infatti è stata raccontata da Joseph, uno dei figli della coppia, che alla CNN ha raccontato come tutto sia scaturito accidentalmente quando la sorella Michelle è andata nell’appartamento dei genitori per tagliare i capelli al fratello. Da li è partito il focolaio che non ha lasciato scampo ai due coniugi: la moglie e deceduta per prima e appena poco più di una settimana dopo è stato il momento del marito. LEGGI ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una coppia americana, sposata da ben 59, ha mantenuto la sua connessione fino alla fine:a soli 10ditra. Mike e Carol Bruno, una coppia di Chicago, insieme da 59. Una vita passata insieme, che in un certo senso, nella tristezza della fine di questa lunga storia d’amore, porta anche un finale inaspettato. La storia infatti è stata raccontata da Joseph, uno dei figli della coppia, che alla CNN ha raccontato come tutto sia scaturito accidentalmente quando la sorella Michelle è andata nell’appartamento dei genitori per tagliare i capelli al fratello. Da li è partito il focolaio che non ha lasciato scampo ai due coniugi: la moglie e deceduta per prima e appena poco più di una settimana dopo è stato il momento del marito. LEGGI ...

