Era il piccolo Giosuè ne La vita è bella | che fine ha fatto e com’è oggi Giorgio Cantarini

Sono ormai passati 23 anni da quel film che ha fatto la storia, ovvero 'La vita è bella' di Roberto Benigni. Uno dei grandi protagonisti di quella pellicola super premiata è stato il piccolo Giosuè, interpretato dall'attore Giorgio Cantarini. Oltre l'Oscar conquistato dal film, il baby attore riuscì a vincere lo Young Artist Award e dopo tre anni ottenne la parte del figlio di Russel Crowe ne 'Il gladiatore'. Dopo un iniziale successo stellare, a sorpresa si allontanò dal mondo cinematografico. In un'intervista rilasciata un po' di tempo fa al 'Corriere della Sera', disse: "Fino ai diciotto anni volevo diventare calciatore, il cinema era qualcosa che mi era piaciuto, però poteva finire anche lì. Dopo il liceo, su consiglio di Benigni, col quale sono sempre rimasto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Era piccolo Dodici fatti accaduti nel 2020 e che non dimenticheremo Il Piccolo 15 milioni per i rimborsi delle spese adottive

La ministra Bonetti firma il decreto per i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni degli anni 2018/19. Cifre più alte, servirà l'Isee, per la prima volta tutte le coppie avranno un rimborso, an ...

Un presepe nuovo

La prima risposta era scontata, e le ho detto la verità: che io sono solo e siccome il presepe è specialmente per le famiglie e soprattutto per i bambini avevo smesso di farlo. Lei ha replicato immedi ...

