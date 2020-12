Elisabetta Gregoraci | bomba su di lei | l’ex agente “Vi faccio l’elenco di tutti i suoi amanti” | incredibili i nomi che spuntano

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)che è stata nella casa del grande fratello vip, all’inizio sembrava stesse vivendo quella leggerezza che, a suo dire, le era mancata da troppo tempo. Si divertiva, si rapportava agli altri ospiti della casa e tutto filava liscio. Poi, ad un certo punto, è sembrata aver perso la testa per Pierpaolo Petrelli e qualcuno, fuori la casa, ha iniziato a soffrirne. La reazione di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco Quandosembrava avesse perso la testa per Pierpaolo Petrelli, il primo a soffrire sembrava fosse il figlio Nathan Falco, geloso della mamma tanta da lasciare l’Italia e partire con il papà Flavio Briatore ma poi anche lo stesso Briatore. I rumors sostenevano che il ragazzino fosse troppo preso in giro a scuola per gli atteggiamenti che aveva la mamma dentro la ...