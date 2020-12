Elezioni anticipate. Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia! (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Redazione. Lo abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a pensarla allo stesso modo: siamo piombati nella pagina più buia della nostra storia con il peggior governo... Leggi su freeskipper (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Redazione. Lo abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a pensarla allo stesso modo: siamo piombati nella pagina più buia della nostra storia con il peggior governo...

Bibox68Fabrizio : @matteorenzi @sole24ore Vai all opposizione, ti prendi la merda storica di aver fatto saltare il governo e ti prend… - freeskipperIT : Elezioni anticipate. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia! - paola_chiarore : @ilprofessore87 La mia è 'concediamo'...a fine anno siamo tutti più buoni e quindi 'concediamo' al capo induscusso… - GDemola : RT @luigideluca_vf: Minacciare una crisi di Governo col rischio di andare ad elezioni anticipate in piena crisi pandemica ed economica, a c… - Rodolfo51163075 : @MolinariRik Tocca alle opposizioni mandare a casa il governo a furor di popolo. Parlate troppo e agite poco. Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni anticipate I partiti di maggioranza perderebbero consensi in caso di elezioni anticipate - ItaliaOggi.it Italia Oggi Il paese con una destra e una sinistra incapaci di esprimere idee sulla più grave emergenza del nostro tempo

I partiti tradizionali sono così inefficienti da generare un’instabilità permanente degli assetti di potere, persino nel pieno di una pandemia, mentre ovunque i colossali finanziamenti del NextGenerat ...

Scontro Conte-Renzi, il governo può finire il 7 gennaio: elezioni o nuova maggioranza?

Matteo Renzi se non otterrà quanto richiesto con il suo piano Ciao è pronto il 7 gennaio ad aprire una crisi di governo: Giuseppe Conte non sembrerebbe cedere e si potrebbe arrivare a un voto in Aula ...

I partiti tradizionali sono così inefficienti da generare un’instabilità permanente degli assetti di potere, persino nel pieno di una pandemia, mentre ovunque i colossali finanziamenti del NextGenerat ...Matteo Renzi se non otterrà quanto richiesto con il suo piano Ciao è pronto il 7 gennaio ad aprire una crisi di governo: Giuseppe Conte non sembrerebbe cedere e si potrebbe arrivare a un voto in Aula ...