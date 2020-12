Elettra Lamborghini si schianta contro un palo: ecco cosa è successo (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Incidente per Afrojack ed Elettra sulle piste da scii Elettra Lamborghini si trova a Gstaad con suo marito Afrojack, per festeggiare insieme gli ultimi giorni di quest’anno. I due però hanno avuto qualche problema sulla neve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@ElettraLamborghini) Nelle sue Instagram stories la Lamborghini ha raccontato della loro escursione sulla neve abbastanza avventurosa. Sono rimasti bloccati per un po’ fuori dalla pista e sono caduti più volte, ma ridendo e scherzando ce l’hanno fatta. Lei ha più volte ripetuto, scherzando, che l’istruttrice probabilmente li odia per il loro comportamento. Le stories a riguardo si concludono con una foto molto ironica ed in sottofondo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Incidente per Afrojack edsulle piste da sciisi trova a Gstaad con suo marito Afrojack, per festeggiare insieme gli ultimi giorni di quest’anno. I due però hanno avuto qualche problema sulla neve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Nelle sue Instagram stories laha raccontato della loro escursione sulla neve abbastanza avventurosa. Sono rimasti bloccati per un po’ fuori dalla pista e sono caduti più volte, ma ridendo e scherzando ce l’hanno fatta. Lei ha più volte ripetuto, scherzando, che l’istruttrice probabilmente li odia per il loro comportamento. Le stories a riguardo si concludono con una foto molto ironica ed in sottofondo ...

Elettra Lamborghini da teenager: a 17 anni portava i capelli lunghi e mossi Donna Fanpage

Verissimo - Le storie: sabato 2 gennaio alle 16 su Canale 5

Sabato 2 gennaio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo - Le storie”.

Ingredienti della puntata del talk show le più belle ed emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa ...

