Elettra Lamborghini in slip: "Ecco dove ho rimesso tutti i miei piercing" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Elettra Lamborghini ancora una volta stupisce. La cantante ha appena pubblicato delle stories in slip in cui mostra dove ha rimesso tutti i suoi piercing. La ragazza ha appena pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra ai suoi follower dove ha rimesso i piercing che da tempo aveva tolto. Oltre al naso, la showgirl li ha messi anche sul fondo della schiena riprendendosi in slip per farli vedere meglio. Ovviamente questo sta scatendando la curiosità di tutti i suoi fan che sono corsi a vedere le stories della loro beniamina. Infatti come può Elettra fa sempre parlare di sé.

