(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 6 gennaio, quando il nuovo Congresso si riunirà sul Campidoglio in sessione plenaria per contare e certificare i voti espressi dal Collegio elettorale il 14 dicembre e, quindi, ufficializzare la vittoria di Joenelle presidenziali del 3 novembre (306 Grandi elettori contro 232), non filerà tutto liscio: Donaldha trovato almeno un senatore repubblicano, Josh Hawley, del Missouri, pronto a sollevare obiezioni su presunte – mai provate – irregolarità del voto, come aveva già detto che intende fare un deputato repubblicano del Texas, Louie Gohmert. Ogni membro della Camera, purché sostenuto da almeno un membro del Senato, può farlo, innescando un dibattito seguito da un voto in ciascun ramo del Congresso. I media Usa prevedono che la procedura non ribalterà il risultato delle elezioni, ma rallenterà la conferma formale e definitiva ...