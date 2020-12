“Ecco come sono morti Viviana e Gioele”. Giallo di Caronia, la procura: “Non ci sono dubbi”. Ed è polemica (Di giovedì 31 dicembre 2020) La loro storia ha tenuto gli italiani col fiato sospeso per molti giorni. La mattina del 3 agosto Viviana Parisi e il figlio Gioele scompaiono nel bosco di Caronia in seguito a un incidente stradale. Scattano le ricerche della mamma e del piccolo di 4 anni, ma per un mese non c’è nessun risultato. Viviana e Gioele sembrano scomparsi nel nulla e già si inizia a sospettare che le ricerche non siano state effettuate in modo corretto. Dove mai sarebbero potuti andare una madre e suo figlio di 4 anni a piedi? E infatti dopo un mese i corpi di mamma e figlio vengono ritrovati vicino al luogo in cui era avvenuto il tamponamento. La procura parla subito di omicidio-suicidio. Viviana, che soffriva di crisi depressive e aveva problemi con il marito Daniele Mondello, avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) La loro storia ha tenuto gli italiani col fiato sospeso per molti giorni. La mattina del 3 agostoParisi e il figlioscompaiono nel bosco diin seguito a un incidente stradale. Scattano le ricerche della mamma e del piccolo di 4 anni, ma per un mese non c’è nessun risultato.sembrano scomparsi nel nulla e già si inizia a sospettare che le ricerche non siano state effettuate in modo corretto. Dove mai sarebbero potuti andare una madre e suo figlio di 4 anni a piedi? E infatti dopo un mese i corpi di mamma e figlio vengono ritrovati vicino al luogo in cui era avvenuto il tamponamento. Laparla subito di omicidio-suicidio., che soffriva di crisi depressive e aveva problemi con il marito Daniele Mondello, avrebbe ...

petergomezblog : Trenta pagine di critiche e tredici righe di proposte. Ecco il piano Recovery di Italia Viva, annunciato da Renzi c… - francescacheeks : Come promesso cuori ecco la mia top 5 di #evermorealbum di Taylor! 1.evermore 2.willow 3.coney island 4.tolerate… - fattoquotidiano : IL PIANO DI RENZI Trenta pagine di critiche e tredici righe di proposte, ecco il piano Recovery firmato Italia viva - ierogamos : Ecco come reagiscono quando non ti allinei. Un vero signorone?????? - celes1e : Ecco perché il Natale mi fa schifo, come mi fa schifo dicembre e gennaio -