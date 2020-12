È l’ultimo giorno di Adobe Flash: cosa succederà da domani? (Di giovedì 31 dicembre 2020) (foto: Adobe)Con l’anno nuovo terminerà anche la lunga epoca di una delle tecnologie diventate prima più diffuse e poi più criticate, Adobe Flash. Il 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno di supporto per il software nato a metà degli anni ’90 per facilitare le animazioni grafiche sul web come giochi e anche streaming di contenuti. Che cosa succederà da domani, 1 gennaio 2021? Il messaggio che si può osservare qui sopra è una finestra di avviso che gli utenti con Windows 10 stanno ricevendo ormai da qualche giorno e che invita a disinstallare Adobe Flash. Il percorso da seguire è Impostazioni > App > Adobe Player > Disinstalla. Si può anche scegliere di essere avvisti nuovamente ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) (foto:)Con l’anno nuovo terminerà anche la lunga epoca di una delle tecnologie diventate prima più diffuse e poi più criticate,. Il 31 dicembre 2020 èdi supporto per il software nato a metà degli anni ’90 per facilitare le animazioni grafiche sul web come giochi e anche streaming di contenuti. Cheda, 1 gennaio 2021? Il messaggio che si può osservare qui sopra è una finestra di avviso che gli utenti con Windows 10 stanno ricevendo ormai da qualchee che invita a disinstallare. Il percorso da seguire è Impostazioni > App >Player > Disinstalla. Si può anche scegliere di essere avvisti nuovamente ...

