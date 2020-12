Donald Trump furibondo con Melania Trump per il nuovo look della residenza di Mar-a-Lago. La mail alla Casa Bianca: “Pulite frigoriferi e forni” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Donald Trump furibondo con la moglie Melania. I lavori in corso nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida, non sono di gradimento dell’ormai ex presidente: la ristrutturazione curata dalla First Lady Melania non va infatti proprio giù al tycoon, che non ha fatto nulla per nasconderlo, anzi. Secondo quanto riferiscono i media americani, al suo primo sopralluogo nella tenuta Trump è andato su tutte le furie e ha fatto rimuovere alcuni oggetti che non erano di suo gradimento. Non è la prima volta che Trump boccia una ristrutturazione di Melania. Infatti neanche i lavori fatti eseguire dalla First Lady a Camp David sono piaciuti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020)con la moglie. I lavori in corso nella sua proprietà di Mar-a-, in Florida, non sono di gradimento dell’ormai ex presidente: la ristrutturazione curata dFirst Ladynon va infatti proprio giù al tycoon, che non ha fatto nulla per nasconderlo, anzi. Secondo quanto riferiscono i media americani, al suo primo sopralluogo nella tenutaè andato su tutte le furie e ha fatto rimuovere alcuni oggetti che non erano di suo gradimento. Non è la prima volta cheboccia una ristrutturazione di. Infatti neanche i lavori fatti eseguire dFirst Lady a Camp David sono piaciuti al ...

Il governo degli Stati Uniti ha appena approvato - con la firma del presidente uscente Donald Trump - un sostanzioso piano di aiuti e finanziamenti per contrastare l'emergenza sanitaria causata dalla ...

