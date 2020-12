Dieta senza lievito: Ecco alcuni consigli per chi soffre di gonfiore addominale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ecco alcuni consigli alimentari perfetti per chi, dopo aver consumato alimenti lievitati, soffre di gonfiore addominale. Elaborare un menu settimanale senza lievito che possa valere per chiunque è quasi impossibile, ogni singolo caso deve essere valutato attentamente. In linea teorica, è sufficiente escludere pane, pizze e focacce, scegliendo alimenti succedanei privi di lievito, come piadine o pane azzimo. La colazione può essere effettuata con un bicchiere di latte, una porzione di cereali, muesli o frollini senza lievito ed una porzione di frutta fresca. Per una colazione proteica si possono consumare frullati di frutta addizionati con proteine in polvere, frittate preparate ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeoalimentari perfetti per chi, dopo aver consumato alimenti lievitati,di. Elaborare un menu settimanaleche possa valere per chiunque è quasi impossibile, ogni singolo caso deve essere valutato attentamente. In linea teorica, è sufficiente escludere pane, pizze e focacce, scegliendo alimenti succedanei privi di, come piadine o pane azzimo. La colazione può essere effettuata con un bicchiere di latte, una porzione di cereali, muesli o frollinied una porzione di frutta fresca. Per una colazione proteica si possono consumare frullati di frutta addizionati con proteine in polvere, frittate preparate ...

