Diamo un taglio al 2020, si distrugge qualcosa per costruire altro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Emmett Brown: Devi tornare indietro con me! Marty: Ma indietro dove? Emmett Brown: Indietro nel futuro!(“Ritorno al Futuro”, 1985) Nel mondo reale questi sarebbero i giorni dei best of, dei meglio di, le mostre più riuscite, gli eventi più importanti, le biennali, le fiere, i record d’asta. Ma qui non siamo nel mondo reale, o meglio ci siamo ma il mondo reale è talmente assurdo che a guardarsi indietro ci si fa solo male e forse varrebbe la pena tentare uno sguardo futuro. E quindi prenDiamo la nostra bella macchina del tempo e impostiamolo questo futuro: giorno 27, mese marzo, anno 1965. Il futuro è lì, 55 anni fa nella provincia di Savona, ad Albissola Marina, in piazza Pozzo Garitta. Quel giorno, è un sabato, nello studio atelier di Lucio Fontana viene inaugurata la mostra ZERO Avantgarde, curata dall’immensa Nanda Vigo. Espongono poco meno di una trentina di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Emmett Brown: Devi tornare indietro con me! Marty: Ma indietro dove? Emmett Brown: Indietro nel futuro!(“Ritorno al Futuro”, 1985) Nel mondo reale questi sarebbero i giorni dei best of, dei meglio di, le mostre più riuscite, gli eventi più importanti, le biennali, le fiere, i record d’asta. Ma qui non siamo nel mondo reale, o meglio ci siamo ma il mondo reale è talmente assurdo che a guardarsi indietro ci si fa solo male e forse varrebbe la pena tentare uno sguardo futuro. E quindi prenla nostra bella macchina del tempo e impostiamolo questo futuro: giorno 27, mese marzo, anno 1965. Il futuro è lì, 55 anni fa nella provincia di Savona, ad Albissola Marina, in piazza Pozzo Garitta. Quel giorno, è un sabato, nello studio atelier di Lucio Fontana viene inaugurata la mostra ZERO Avantgarde, curata dall’immensa Nanda Vigo. Espongono poco meno di una trentina di ...

Adesso, per favore, è il momento del Concetto Spaziale, quello di Lucio Fontana. Proiettiamoci lì, per favore, oltre ...

