Di Battista alla ricerca dell'identità perduta (di E. Fucecchi) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il giudizio di Brunetta su Giggino – "è un vero leader"- ha suscitato scene di entusiasmo nel popolo grillino. Che Renatino fosse stato guidato dal Berlusca e da Tajani non è particolare degno da ricordare. Nell'internet delle cose la memoria sarà riscrivibile, l'identità fusibile. Se lo scoglio prossimo futuro sarà la dittatura finanziaria, il conflitto di interessi e la ristrutturazione del debito i grillini-lemmings si tufferanno entusiasticamente dalla scogliera, in nome del Pd e di Forza Italia. Ma qualche opposizione interna sembra manifestarsi. Per questo Giggino ha fondato già un suo movimento "Uno vale uno di Pomigliano", a cui il vecchio amico Dibba sembra opporre una nuova corrente che farà presa. "Nell'internet delle cose Alessandro ci metterà le dita dentro" ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano ma ormai anche un po' egiziano.

Ultime Notizie dalla rete : Battista alla Arrivate all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, 1170 dosi di vaccino anti Covid-19 Il Messaggero MINI Countryman, viaggio in Italia fra le tradizioni natalizie

Tradizioni del Natale, si fa presto a dirle che già parte il lungo elenco di memorie che percorre la penisola. Il Suv della MINI va alla scoperta di alcune di queste tradizioni legate alla festività p ...

Il triste addio del vescovo di Ragusa, l’ultima messa il 9 gennaio

Celebrerà l’ultima messa il 9 gennaio nella basilica di San Giovanni Battista, a Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta che ha rassegnato le dimissioni da vescovo. Una rinuncia, accolta da papa ...

