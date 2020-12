Denis Dosio fidanzato? Chi è Asia Busciantella, l’indizio sulla coppia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Davvero il noto influencer e tiktoker Denis Dosio si sarebbe fidanzato? Chi è Asia Busciantella, l’indizio sulla coppia. (Instagram)Il 19enne influencer Denis Dosio torna stasera nella casa del Grande Fratello Vip: ci era entrato sin dal principio ma la sua esperienza era durata davvero poco. Aveva pagato con la squalifica un’espressione ritenuta blasfema. Lui si era difeso spiegando che quell’espressione colorita in Romagna è usata come “modo di dire”. In ogni caso, la sua vita è andata avanti anche fuori dalla casa più famosa d’Italia e a quanto pare avrebbe anche trovato l’amore. Si tratta di Asia Busciantella Ricci, originaria di Trevi, in provincia di Perugia. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Davvero il noto influencer e tiktokersi sarebbe? Chi è. (Instagram)Il 19enne influencertorna stasera nella casa del Grande Fratello Vip: ci era entrato sin dal principio ma la sua esperienza era durata davvero poco. Aveva pagato con la squalifica un’espressione ritenuta blasfema. Lui si era difeso spiegando che quell’espressione colorita in Romagna è usata come “modo di dire”. In ogni caso, la sua vita è andata avanti anche fuori dalla casa più famosa d’Italia e a quanto pare avrebbe anche trovato l’amore. Si tratta diRicci, originaria di Trevi, in provincia di Perugia. ...

GrandeFratello : Per una grande serata... un grande ritorno: Denis Dosio ?? Vi aspettiamo dalle 20:40 su #Canale5! #GFVIP - infoitcultura : GF Vip a Capodanno: torna Denis Dosio dopo la squalifica per bestemmia - nadacherk : RT @GrandeFratello: Per una grande serata... un grande ritorno: Denis Dosio ?? Vi aspettiamo dalle 20:40 su #Canale5! #GFVIP https://t.co… - noemi29223769 : Attenzione denis dosio è già arrivato: #gfvip - riccardochic : scusate stasera io al posto di denis dosio vorrei soltanto lei #GFVIP -