Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe (Di giovedì 31 dicembre 2020) l’Italia torna in zona rossa per provare a contenere i contagi di Sars-Cov-2 evitando assembramenti per il veglione di Capodanno. Da oggi e fino al 3 gennaio sarà possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre richiudono i negozi dopo i 3 giorni di zona arancione (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Una misura pensata per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020)inper provare a contenere i contagi di Sars-Cov-2 evitando assembramenti per il veglione di Capodanno. Dae fino al 3 gennaio sarà possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre richiudono i negozi dopo i 3 giorni diarancione (bar e ristoranti sono fermi già dal 24). Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcuneagli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Una misura pensata per ...

