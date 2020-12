Debra Haalland | la voce dei nativi americani al Congresso USA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 3 gennaio 2019 Haaland ha iniziato il suo mandato per il partito Democratico, come membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato del New Mexico. Con una laurea in inglese ed un dottorato in giurisprudenza, è una delle prime native americane ad essere all’interno del governo Usa. La sua storia Figlia di una nativa della tribù Pueblo e di un padre con origini norvegesi, decide di preparare e vendere torte per pagarsi gli studi ed ha combattuto contro tutte le difficoltà che può incontrare una ragazza madre. Sa quindi cosa significa rimboccarsi le maniche ogni giorno. Entra in politica con i democratici nel 2014 e l’anno successivo viene eletta presidente del suo partito del New Mexico, restando in carica per due anni. Nel 2018 si candida alla Camera dei Rappresentanti e con uno scarto di oltre venti punti rispetto all’avversaria repubblicana, ottiene la vittoria. Il ...