de Magistris: «Non ho fallito come sindaco. Abbiamo preparato il terreno per chi verrà dopo» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sulla Repubblica Napoli un’intervista al sindaco Lugi de Magistris. Gli chiedono: dove ha fallito la sua amministrazione? Ma il sindaco va imperterrito per la sua strada: nessun fallimento. «Lo dico con semplicità: non penso di aver fallito come sindaco. Abbiamo commesso errori. Non riusciremo a centrare alcuni obiettivi, che però Abbiamo preparato per chi verrà dopo. Ma “fallimento” è una parola che offende un percorso corale, e oggettivo. Ed è usata anche da chi, in maniera goffa, e subdola, voleva prendersi il Comune con la spallata». Sul suo presenzialismo in tv e su De Luca: «Ho svolto il mio ruolo a tutela di Napoli e dei fatti. In Italia, complice il malefico virus, c’era stata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sulla Repubblica Napoli un’intervista alLugi de. Gli chiedono: dove hala sua amministrazione? Ma ilva imperterrito per la sua strada: nessun fallimento. «Lo dico con semplicità: non penso di avercommesso errori. Non riusciremo a centrare alcuni obiettivi, che peròper chi. Ma “fallimento” è una parola che offende un percorso corale, e oggettivo. Ed è usata anche da chi, in maniera goffa, e subdola, voleva prendersi il Comune con la spallata». Sul suo presenzialismo in tv e su De Luca: «Ho svolto il mio ruolo a tutela di Napoli e dei fatti. In Italia, complice il malefico virus, c’era stata ...

