Dayane Mello stravolge i piani del Capodanno al GF Vip: richiesta inaspettata scatena la reazione dei Vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non smette di stupire Dayane Mello: la modella brasiliana, sempre più protagonista di questo GF Vip 5, continua a dettare le dinamiche del gioco. stravolgendo persino i piani del Capodanno. Come annunciato ormai da tempo, questa sera – giovedì 31 dicembre 2020 – gli inquilini di Cinecittà saranno protagonisti di una diretta speciale: una serata ricca di ospiti e soprese con cui il conduttore, Alfonso Signorini, si prepara a vincere la sfida degli ascolti contro L’anno che verrà di RaiUno. Leggi anche >> Zorzi De Filippi “come la pastorella di Lourdes con la Madonna”: che stangata dall’ex coinquilino Dayane Mello GF Vip, richiesta improvvisa alla produzione: il gesto stravolge i piani È proprio per affrontare al ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non smette di stupire: la modella brasiliana, sempre più protagonista di questo GF Vip 5, continua a dettare le dinamiche del gioco.ndo persino idel. Come annunciato ormai da tempo, questa sera – giovedì 31 dicembre 2020 – gli inquilini di Cinecittà saranno protagonisti di una diretta speciale: una serata ricca di ospiti e soprese con cui il conduttore, Alfonso Signorini, si prepara a vincere la sfida degli ascolti contro L’anno che verrà di RaiUno. Leggi anche >> Zorzi De Filippi “come la pastorella di Lourdes con la Madonna”: che stangata dall’ex coinquilinoGF Vip,improvvisa alla produzione: il gestoÈ proprio per affrontare al ...

trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - dayane_mello_fp : AEREO PER GIULIA = spegniamo la tv #rosmello #gregorelli - pamela_cassibba : @Dayane_mello_ Che pesantezza - baumanstyle : RT @IntxrruptxdGirl: Dayane Estreghetta Mello è gia in giardino ad aspettare i suoi aerei #rosmello - Frances32035178 : RT @IntxrruptxdGirl: Dayane Estreghetta Mello è gia in giardino ad aspettare i suoi aerei #rosmello -