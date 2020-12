Daniele: 'Di fronte a tempi difficili, il senso di responsabilità deve prevalere' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il capogruppo di minoranza a Coreglia, Giorgio Daniele, interviene dopo l'ultimo consiglio comunale del 2020 ed approfitta dell'occasione per augurare a tutti un buon anno nuovo. "L'anno che verrà, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il capogruppo di minoranza a Coreglia, Giorgio, interviene dopo l'ultimo consiglio comunale del 2020 ed approfitta dell'occasione per augurare a tutti un buon anno nuovo. "L'anno che verrà, ...

Daniele_Benji : @milanecon @MilanCapiscer Anche perché con le notizie che girano del presidente che elemosina capitali con il cappe… - Daniele_Benji : @TGol61 @alesdebr Tu dici che un presidente che cerca capitali in giro per il mondo a fronte di un incasso di 8 sia disposto a spendere 8? - Pamela15070130 : @Capezzone @QRepubblica @strange_days_82 Caro Sig. Daniele, se continuano così, tra 1 pò non ci saranno più i soldi… - Gis692 : @DanieleGarbo Caro Daniele, qui ormai c'è gente che, di fronte al D10S, se la canta e se la suona ...?? - daniele_geek : RT @matteograndi: Benvenuti nel Paese in cui la gente crede a Paolo Fox, a Padre Pio, agli attori di Forum, ma poi è scettica di fronte al… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele fronte Modena. Vaccino anti-Covid, adesione mai così alta tra medici, infermieri e Oss: «Chi sta coi pazienti fragili deve farlo» La Gazzetta di Modena L'edilizia salva l'artigianato un boom di nuove imprese

LA GRANDE SFIDAUDINE La conta delle aziende attive in Friuli Venezia Giulia chiude il 2020 in positivo, poiché la differenza tra le cessazioni e le nuove aperture è ancora positiva: +383 ...

Mazara del Vallo ultraveloce con la fibra ottica FTTH

Già nei prossimi mesi i cittadini di Mazara del Vallo potranno usufruire della banda ultralarga, una volta aperta la vendibilità dei servizi ...

LA GRANDE SFIDAUDINE La conta delle aziende attive in Friuli Venezia Giulia chiude il 2020 in positivo, poiché la differenza tra le cessazioni e le nuove aperture è ancora positiva: +383 ...Già nei prossimi mesi i cittadini di Mazara del Vallo potranno usufruire della banda ultralarga, una volta aperta la vendibilità dei servizi ...