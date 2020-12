Dalle trasferte al disamore, il percorso verso la sobrietà di un ultrà del Bayern con gli stadi chiusi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matthias Hentschel non vuole ricordare il giorno che poteva essere il più felice dell’anno: il giorno in cui il Bayern Monaco ha vinto la Champions League. Il suo Bayern, che per dieci anni ha seguito in curva, anche in trasferta, senza saltarne una, amichevoli comprese. Poi è arrivata la pandemia, lo stop del calcio, e le porte chiuse al riavvio. “Quel giorno era bel tempo, probabilmente sono andato a fare un giro in bicicletta“, dice. La Süddeutsche Zeitung racconta la sua piccola storia che ne racconta tante: i tifosi disamorati, per i quali lo stadio e la squadra erano tutto, e che proprio non riescono a godersi il calcio in tv. E’ una specie di percorso verso la sobrietà, a tappe forzate: dalla passione al nulla. Hentschel ha 31 anni, la lunga barba e un gentile dialetto bavarese, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matthias Hentschel non vuole ricordare il giorno che poteva essere il più felice dell’anno: il giorno in cui ilMonaco ha vinto la Champions League. Il suo, che per dieci anni ha seguito in curva, anche in trasferta, senza saltarne una, amichevoli comprese. Poi è arrivata la pandemia, lo stop del calcio, e le porte chiuse al riavvio. “Quel giorno era bel tempo, probabilmente sono andato a fare un giro in bicicletta“, dice. La Süddeutsche Zeitung racconta la sua piccola storia che ne racconta tante: i tifosi disamorati, per i quali loo e la squadra erano tutto, e che proprio non riescono a godersi il calcio in tv. E’ una specie dila, a tappe forzate: dalla passione al nulla. Hentschel ha 31 anni, la lunga barba e un gentile dialetto bavarese, ...

