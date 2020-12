Dalla questura di Asti precisazioni sul rilascio dei titoli di soggiorno per i cittadini britannici (Di giovedì 31 dicembre 2020) ... si sottolinea che è necessario avvalersi, anche per la fissazione di un primo appuntamento: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata immig.quest.at.regnounito@pecps.poliziadistato.it, ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 31 dicembre 2020) ... si sottolinea che è necessario avvalersi, anche per la fissazione di un primo appuntamento: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata immig.quest.at.regnounito@pecps.poliziadistato.it, ...

Scattano i controlli serrati, così come disposto dal Questore di Catania, per il contrasto dell’utilizzo dei cc.dd. “botti illegali”, un fenomeno che in corrispondenza della fine di ogni anno è causa ...

Botti di fine anno illegali, la polizia sequestra la 'bomba Covid'

SAVONA - C'erano anche alcuni esemplari di 'Bomba Covid' tra i 300 kg di 'botti' sequestrati dalla divisione Pasi della Questura di Savona in cinquantotto diverse province, di cui tre chili nel territ ...

